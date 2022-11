Licata, Galanti incontra il colonnello Stingo: “più sicurezza in città”

Il Sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha accolto a “Palazzo di Città” il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Vittorio Stingo, in visita istituzionale al Comune, accompagnato per l’occasione dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Licata, Capitano Augusto Petrocchi.

Nel corso del cordiale incontro, nel quale è stata ribadita la più ampia collaborazione tra Amministrazione comunale e Arma dei Carabinieri, sono state prese in esame le criticità del territorio in tema di sicurezza, ordine pubblico e reati ambientali.

“Si è trattato di una visita di cortesia da parte del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Stingo – è il commento del Sindaco Galanti – a cui va il più sentito ringraziamento per la vicinanza da sempre dimostrata nei confronti degli amministratori e della comunità licatese.Nel corso del cordiale incontro è stata fatta un‘ analisi dell particolare momento che sta attraversando la nostra città, sia per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza e dell’ordine pubblico che i servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo ai reati di ambientali. Dall’incontro è emersa la volontà delle parti di dare vita ad incontri periodici, – conclude Galanti – a dimostrazione di una fattiva collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Comune di Licata, nell’esclusivo interesse della città e dei suoi abitanti”.