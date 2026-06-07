Licata
Licata, incendio in una rivendita di ciclomotori: l’intervento dei vigili del fuoco
Secondo una ricostruzione da parte dei Vigili del Fuoco il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito
Un incendio è divampato a Licata all’interno di una rivendita di ciclomotori in via Gela. Secondo una prima ricognizione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, intervenuti per domare il rogo, a causare le fiamme sarebbe stato un corto circuito scaturito verosimilmente da una presa elettrica presente all’interno dell’esercizio. Fortunatamente danni contenuti ai tanti motocicli presenti all’interno dell’immobile. (FOTO LANTERNA TV)
Redazione
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