Licata

Licata, incendio in una rivendita di ciclomotori: l’intervento dei vigili del fuoco

Secondo una ricostruzione da parte dei Vigili del Fuoco il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito

Pubblicato 24 secondi fa
Da Redazione

Un incendio è divampato a Licata all’interno di una rivendita di ciclomotori in via Gela. Secondo una prima ricognizione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, intervenuti per domare il rogo, a causare le fiamme sarebbe stato un corto circuito scaturito verosimilmente da una presa elettrica presente all’interno dell’esercizio. Fortunatamente danni contenuti ai tanti motocicli presenti all’interno dell’immobile. (FOTO LANTERNA TV)

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