Licata, incidente in corso Umberto: anziano ferito

Incidente in corso Umberto a Licata all’incrocio con corso Serrovira. Un anziano sarebbe stato urtato da una vettura finendo sull’asfalto.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso del nosocomio per le cure necessarie. Sul posto la Polizia che si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.