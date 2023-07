Licata, incivili sempre in azione: ripulita ancora una volta spiaggia di Marianello

E’ durato lo spazio di un giorno, e forse anche meno, l’effetto del massiccio intervento di pulizia della spiaggia di Marianello in territorio di Licata.

Gli operatori ecologici di Licata Ambiente, già domenica mattina, alle prime luci dell’alba, avevano effettuato un importante intervento di bonifica sui rifiuti di ogni tipo, compresi passeggini e sedie a sdraio che persone senza scrupoli e rispetto dell’ambiente, avevano abbandonato in varie parti del litorale.

Poi, nelle ore successive, i rifiuti hanno ricominciato via via ad accumularsi fino a far diventare la spiaggia quasi una pattumiera.

Anche questa mattina, Licata Ambiente è intervenuta per ripulire la spiaggia di Marianello, ma non è escluso che l’intollerabile situazione si verificherà nuovamente.