Licata, ladri nella scuola Peritore: rubato materiale informatico 

Ladri ancora in azione alla scuola Peritore di via Pastrengo, a Licata. Ignoti malviventi sono riusciti a forzare un infisso ed entrare nell’edificio. Una volta all’interno, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via materiale didattico e informatico.

Il danno è in corso di quantificazione. A fare la scoperta il personale scolastico che ha immediatamente chiamato i poliziotti del locale commissariato. Non è la prima volta che l’istituto viene preso di mira dai ladri.

Anche altre scuole, negli ultimi tempi, sono stati facili bersagli per i malviventi. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, negli scorsi giorni aveva scritto una lettera al Prefetto di Agrigento chiedendo maggiori controlli.