Licata, nido Tartaruga caretta caretta sulla spiaggia di Marianello

Ancora una volta le spiagge Licatesi sono meta di nidificazione della Caretta caretta.

“Ieri mattina mamma tartaruga ha lasciato i suoi piccoli gioielli nella spiaggia di Marianello in nostra custodia grazie a Fabio Santamaria che ci ha allertati dandoci la possibilità di localizzare il nido e metterlo in sicurezza”, scrive in una nota il WWF. Salgono a 3 i nidi 2 al Pisciotto e 1 a Marianello.