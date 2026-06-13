Licata, salvo il chiosco “Dolce Vita”: il Tar blocca la demolizione

Il Comune non può demolire il chiosco “Dolce Vita” di piazza Attilio Regolo. Lo ha stabilito il TAR Sicilia che, con un’ordinanza depositata l’11 giugno 2026, ha respinto il tentativo dell’amministrazione comunale di revocare la tutela cautelare già concessa alla struttura. Il braccio di ferro tra il municipio e la società Bulone s.r.l.s., titolare della concessione, si deciderà nel merito il prossimo 7 luglio. Il Comune di Licata aveva chiesto di poter procedere all’immediata rimozione del chiosco nell’ambito di un piano di riqualificazione urbana della piazza. L’urgenza dell’amministrazione era dettata dal rischio di perdere un finanziamento regionale, i cui lavori devono essere completati tassativamente entro il 31 dicembre 2026.

Tuttavia, i giudici amministrativi non hanno condiviso gli assunti del Comune, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino Massimiliano Valenza e Gaspare Tesè. Il TAR ha infatti evidenziato che l’urgenza invocata dall’ente pubblico dipendeva dalla condotta di quest’ultimo. Secondo il cronoprogramma, i lavori sarebbero dovuti partire a gennaio 2026, ma la consegna d’urgenza è avvenuta solo il 13 maggio. Un ritardo imputabile alla stessa amministrazione che non può tradursi nel sacrificio dei diritti del privato.

Il TAR ha, inoltre, rilevato come il Comune non avesse dimostrato che sia impossibile posticipare la sola demolizione del chiosco senza bloccare il resto del cantiere. Per effetto di questa decisione il chiosco “Dolce Vita” resterà esattamente dove si trova e non potrà essere demolito. La parola definitiva spetta adesso all’udienza pubblica del 7 luglio 2026, quando il TAR si pronuncerà sulla legittimità della revoca della concessione.