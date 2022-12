Licata, scoppia incendio in una abitazione: nessun ferito

A Licata paura per un incendio nel sottotetto di una abitazione causato da un malfunzionamento della canna fumaria del camino. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno domato le fiamme e i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Licata che hanno accertato la causa accidentale del rogo. I danni sono risultati essere importanti, e ancora in corso di quantificazione. Non risultano feriti.