Licata, trovato cadavere di 54enne tra gli scogli 

Il cadavere di un uomo G.A. cinquantaquattrenne di Licata è stato rinvenuto nel pomeriggio tra gli scogli in contrada Marianello, nei pressi della diga foranea del porto. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

La salma si trova adesso all’intero della camera mortuaria per l’ispezione del medico legale. In arrivo il magistrato di turno. Sul posto sta operando il personale della Guardia costiera a cui sono state affidate le indagini.

Non sono ancora chiari i motivi del decesso. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, di cui non si avevano notizie da ventiquattro ore, sarebbe precipitato sugli scogli. Non è da escludere che possa essersi trattato di un gesto volontario.