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Canicattì, si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: al via le ricerche

Luigia Narbone 69anni si è allontanata ieri mattina dalla propria abitazione di Canicattì

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una donna – Luigia Narbone, 69anni – si è allontanata ieri mattina dalla propria abitazione di Canicattì e non ha più fatto ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che hanno formalizzato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le ricerche.Secondo le prime informazioni la donna, affetta da problemi psichici, si sarebbe allontanata da casa a piedi, sprovvista di telefono. La donna era vestita con maglia bianca a fiori, pantalone nero, scarpe nere chiuse, borsa bianca. Chiunque abbia notizie può contattare le forze dell’ordine.

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