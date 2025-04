Raccolta rifiuti nella spiaggia del Pisciotto, l’iniziativa del WWF

Grande mattinata nella spiaggia del pisciotto a Licata, il Wwf in collaborazione con plastcfree e comitato hanno dato decoro agli arenili raccogliendo plastica e rifiuti vari, per sensibilizzare al rispetto del proprio territorio costiero.

“Si avvicina la stagione della riproduzione delle tartarughe marine Caretta caretta che puntualmente da anni ormai nidificano nella spiaggia del pisciotto un evento eccezionale che merita di trovare spiagge privi di rifiuti”, si legge in una nota del WWF sezione Licata che ringrazia quanti hanno partecipato all’evento, e in particolare il proprietario del lido LE PISCINE Paolo Bennici per l’aiuto che da nel periodo di nidificazione.