Licata

Rifiuti a Licata, al via il monitoraggio della differenziata: scattano sanzioni

In alcune abitazioni i residenti hanno non esposto correttamente i rifiuti nel giorno della raccolta del secco residuo

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Al via a Licata l’attività di monitoraggio sulle utenze che non hanno esposto correttamente i rifiuti nel giorno della raccolta del secco residuo. A queste utenze è stato applicato un bollino di avviso e invito a differenziare i rifiuti nel modo corretto.

“La Polizia Municipale sta procedendo a sanzionare i condomini che, nonostante l’avviso ricevuto, continuano ad esporre i rifiuti in maniera non conforme”, dice il sindaco Balsamo. “Il nostro obiettivo non è punire, ma sensibilizzare e coinvolgere tutti i cittadini per una raccolta differenziata corretta ed efficace. Con la collaborazione di ciascuno possiamo avere una città più pulita e rispettosa dell’ambiente”, ha concluso il primo cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Uccise il vicino di casa a colpi di pistola”, Nobile lascia il carcere e va ai domiciliari
Licata

Rifiuti a Licata, al via il monitoraggio della differenziata: scattano sanzioni
Agrigento

Libero Consorzio Comunale di Agrigento, La Spina nuovo segretario generale
burgio

Sagra della pecora bollita a Burgio, Lav Sciacca: “Evento deve essere cancellato definitivamente”
Cultura

“Circolo della Stampa”, presentato il libro di Adalgisa Biondi
Messina

Coltellate al rivale, 41enne arrestato per tentato omicidio