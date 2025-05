Incidente stradale sulla Ss115, 9 feriti e giovane in prognosi riservata

Un brutto incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba lungo la strada statale 115, in territorio di Licata. Il bilancio è di nove feriti (e non quattro come inizialmente riportato). La più grave è una giovane ragazza, trasferita in ospedale in condizioni critiche. La prognosi è riservata. Tre i veicoli coinvolti: due auto e un mezzo agricolo.

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà comunque trovare i necessari riscontri, il primo impatto sarebbe avvenuto tra l’utilitaria e il mezzo agricolo. Nel sinistro sarebbe poi rimasta coinvolta una terza auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri ed un equipaggio del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.