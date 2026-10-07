Licata

Sorpresi con cavi della fibra ottica e tenaglie, denunciati due licatesi

I due uomini sono stati sorpresi durante un controllo in possesso di alcuni cavi in rame della fibra ottica, di una tenaglia e di un coltello

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri di Licata hanno denunciato due persone del posto – un 37enne e un 24enne – per le ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. I due uomini sono stati sorpresi durante un controllo in possesso di alcuni cavi in rame della fibra ottica, di una tenaglia e di un coltello. Il sospetto è che gli indagati avessero poco prima depredato qualche impianto anche se al momento non si è riusciti a risalire con esattezza al punto del furto. 

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