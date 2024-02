Tenta di rubare bottiglia di gin, fermato da poliziotto libero dal servizio: denunciato 

Tenta di rubare una bottiglia di gin dagli scaffali di un supermercato ma viene bloccato da un ispettore della polizia che stava facendo la spesa. È successo al centro commerciale San Giorgio, in via Campobello, a Licata.Un ventenne immigrato è stato denunciato a piede libero per il reato di furto. Il giovane aveva provato a portare via una bottiglia del superalcolico nascondendola nei pantaloni. Una mossa che non è passata inosservata all’ispettore che si trovava al supermercato per fare la spesa.