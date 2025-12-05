Apertura

Tenta il suicidio gettandosi in mare, salvato dai poliziotti di Licata 

Un agente si è tuffato in acqua e ha recuperato l’uomo ormai in balia delle onde

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Aveva deciso di compiere un insano gesto gettandosi in mare ma qualcuno, notando la scena, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. I poliziotti del commissariato di Licata hanno salvato un sessantenne in una spiaggia tra il popoloso centro dell’agrigentino e Gela.

Un agente si è tuffato in acqua e ha recuperato l’uomo ormai in balia delle onde. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha trasferito il sessantenne in ospedale per le cure necessarie. 

