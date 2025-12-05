Tenta il suicidio gettandosi in mare, salvato dai poliziotti di Licata 

Aveva deciso di compiere un insano gesto gettandosi in mare ma qualcuno, notando la scena, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. I poliziotti del commissariato di Licata hanno salvato un sessantenne in una spiaggia tra il popoloso centro dell’agrigentino e Gela.

Un agente si è tuffato in acqua e ha recuperato l’uomo ormai in balia delle onde. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha trasferito il sessantenne in ospedale per le cure necessarie.