Agrigento

Hanno violato il Daspo, denunciati tre tifosi dell’Akragas

Tre tifosi dell’Akragas sono stati identificati e denunciati per aver violato il Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tre tifosi dell’Akragas sono stati identificati e denunciati per aver violato il Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, a cui erano sottoposti.

Gli agenti della Digos hanno accertato che i tre soggetti – di età compresa tra i 25 ed i 40 anni – si sono recati nel settore ospiti per rinnovare un gemellaggio. Una circostanza che non è passata inosservata ai poliziotti. Anche un quarto tifoso, recentemente arrestato prima della partita con il Ragusa, è stato infine sottoposto ad ulteriori tre anni di Daspo.

