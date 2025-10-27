Sport

Volley, Scalia Sciacca torna a ruggire in Calabria: 3-0 netto al Lamezia

Nella terza giornata del campionato di Serie B, la Scalia Volley si è imposta con autorità sul campo del Lamezia

Pubblicato 21 minuti fa
Redazione

Nella terza giornata del campionato di Serie B, la Scalia Volley si è imposta con autorità sul campo del Lamezia, conquistando una vittoria piena per 3-0 (21-25, 11-25, 22-25). Una prestazione convincente, che ha permesso alla squadra di Frinzi Russo di riscattare immediatamente la sconfitta casalinga subita nel turno precedente.

Dalla prima all’ultima palla, la formazione saccense ha mostrato concentrazione, solidità in difesa e precisione in attacco, dimostrando di essere tutt’altra squadra rispetto alla prova opaca offerta la scorsa settimana in casa contro il Letojanni. Il secondo set, dominato con largo margine, ha messo in evidenza la forza del gruppo e la capacità di imporre il proprio gioco. Ai calabresi è stato concesso poco, un certo equilibrio nel primo parziale e un tentativo di rimonta nel terzo set. 

Con questo successo, la Scalia Volley ritrova morale e punti importanti in classifica, confermando di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel campionato.

