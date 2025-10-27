Futsal, l’Akragas si aggiudica il derby con l’Agrigento e vola in testa alla classifica

Settima vittoria consecutiva e primato del girone A confermato per la Clamar Akragas Futsal che nel derby giocato sul gommato del Polivalente La Malfa sconfigge dopo una partita tiratissima l’Agrigento Futsal con il risultato di 6 a 3.

Primo tempo giocato meglio dalla squadra di Burgio che con le avanzate di Delgado mette in grossa difficoltà la difesa di casa trovando quasi subito la rete del vantaggio con Ayoub bravo a mettere dentro dopo una bella azione collettiva, trovato il vantaggio gli ospiti continuano a tenere in mano le redini del gioco, i bianco azzurri di casa sembrano risentire delle fatiche di coppa e faticano a contenere le avanzate ospiti, la rete del raddoppio ospite ne è normale conseguenza ancora Ayoub approfitta di un malinteso difensivo e sigla la sua personale doppietta 2 a 0 e si va all’intervallo.

Ripresa che vede entrare in campo un’altra Akragas che fin da subito mette sotto gli ospiti trovando ben presto con due missili su punizione di Colore prima la rete che riduce lo svantaggio e poi il pari 2 a 2 e tutto da rifare per gli ospiti. Trovato il pari i padroni di casa continuano nel loro forcing offensivo, gli ospiti cominciano ad andare in debito di ossigeno e Granata con una zampata da vero bomber porta avanti i suoi ribaltando il risultato 3 a 2 Clamar, trovandosi ora a rincorrere l’Agrigento prova a riutilizzare la carta Delgado come quinto di movimento, ma il rischio non paga e Sirone trova la rete del 4 a 2 recuperando palla nella propria metà campo e trovando da cecchino la rete ospite. La squadra di Burgio che incassa ma non si arrende e trova un ultimo sussulto di giornata con Andrea Franco che in tap in prova a riaprire il match ed a regalare una speranza ai suoi. La gara viene poi chiusa dalla doppietta di Toledo.

Alla fine saranno applausi per tutte e due le squadre agrigentine che davanti ad una bellissima cornice di publico hanno regalato uno splendido spettacolo di futsal.