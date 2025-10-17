Allacci abusivi e furti di corrente, 13 denunciate
I controlli da parte dei Carabinieri con la collaborazione del personale Enel
Nei scorsi giorni iCarabinieri della Compagnia di Carini, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo – Villa Grazia, della Compagnia di Intervento Operativo del 12º Reggimento Carabinieri “Sicilia” (C.I.O.) e con la collaborazione tecnica di personale Enel.
Il bilancio dell’attività parla chiaro: 13 persone denunciate, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, per furto di energia elettrica, guida senza patente con recidiva nel biennio e danneggiamento di beni sottoposti a sequestro. Un individuo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.
Nel mirino dei Carabinieri un complesso residenziale di via Antonello da Messina, dove – grazie alla collaborazione dei tecnici Enel – sono stati scoperti diversi allacci abusivi e manomissioni ai contatori elettrici. Dieci persone sono state così denunciate per furto di energia.
Durante i controlli, i militari hanno inoltre denunciato un giovane del posto per guida senza patente (con recidiva nel biennio) e un 20enne, per violazione dei doveri di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro.
Complessivamente sono state controllate 38 persone e 14 veicoli, con 24 violazioni al Codice della Strada contestate per un importo complessivo di 8.300 euro. Ritirate 7 patenti di guida e disposti 3 fermi amministrativi.
L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, finalizzato a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole su tutto il territorio provinciale.