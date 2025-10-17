Palermo

Allacci abusivi e furti di corrente, 13 denunciate

I controlli da parte dei Carabinieri con la collaborazione del personale Enel

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nei scorsi giorni iCarabinieri della Compagnia di Carini, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo – Villa Grazia, della Compagnia di Intervento Operativo del 12º Reggimento Carabinieri “Sicilia” (C.I.O.) e con la collaborazione tecnica di personale Enel.

Il bilancio dell’attività parla chiaro: 13 persone denunciate, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, per furto di energia elettrica, guida senza patente con recidiva nel biennio e danneggiamento di beni sottoposti a sequestro. Un individuo è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Palermo per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel mirino dei Carabinieri un complesso residenziale di via Antonello da Messina, dove – grazie alla collaborazione dei tecnici Enel – sono stati scoperti diversi allacci abusivi e manomissioni ai contatori elettrici. Dieci persone sono state così denunciate per furto di energia.

Durante i controlli, i militari hanno inoltre denunciato un giovane del posto per guida senza patente (con recidiva nel biennio) e un 20enne, per violazione dei doveri di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro.

Complessivamente sono state controllate 38 persone e 14 veicoli, con 24 violazioni al Codice della Strada contestate per un importo complessivo di 8.300 euro. Ritirate 7 patenti di guida e disposti 3 fermi amministrativi.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, finalizzato a garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole su tutto il territorio provinciale.

