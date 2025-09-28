Cade per strada durante il nubifragio e viene travolto: caccia al pirata

Durante il nubifragio lo scorso venerdì un uomo di 64 anni è caduto per strada a Borgo Vecchio a Palermo ed è stato travolto da un mezzo mentre si trovava disteso per strada. Non si sa se una macchina o una moto sta di fatto che l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e si trova ricoverato in ospedale al Trauma Center di Villa Sofia in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di individuare il mezzo che lo ha travolto perché è fuggito.

Una vicenda tutta da chiarire perché l’uomo è lo stesso che ad agosto era rimasto ferito in via Della Cera sempre a Borgo Vecchio. Aveva raccontato ai soccorritori e anche ai medici dell’ospedale Civico di essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco. “Qualcuno mi ha sparato” aveva detto ai soccorritori. Le ferite inizialmente sembravano compatibili, ma poi gli esami hanno smentito la testimonianza della vittima. Per i medici dell’ospedale “non ci sono frammenti metallici come emerso dagli esami, né fratture né emorragie interne, quindi sono ferite lacero contuse”