Accerchiato e picchiato da tre uomini, al via le indagini

L'uomo con ferite alla testa è stato trasportato in ospedale.

Tre persone hanno accerchiato un uomo e lo hanno picchiato la notte scorsa in via Oreto a Palermo. Calci, pugni colpi di bottiglia e poi è spuntato anche un grosso oggetto contundente forse un cric. L’aggressione è avvenuta davanti a uno dei negozi gestito dai commercianti del Bangladesh. Pare che l’aggressione sia stata ripresa da un video e che siano partite le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo. L’uomo con ferite alla testa è stato trasportato in ospedale. 

