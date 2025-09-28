Bancarella abusiva a San Leone, sequestrati quasi mille cd: denunciato 65enne

Aveva allestito una bancarella abusiva vendendo cd e dvd contraffatti senza alcuna autorizzazione. I carabinieri hanno effettuato controlli anti-abusivismo nei pressi del Lungomare di San Leone, da tempo meta dei venditori ambulanti.

I militari dell’Arma, al termine dell’accertamento, hanno sequestrato quasi mille prodotti duplicati e denunciato in stato di libertà un senegalese sessantacinquenne da anni residente nel centro cittadino.