Palermo

Controllo dei Nas in un pub e un bar, sanzioni per 5mila euro

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno riscontrato criticità legate alla tracciabilità degli alimenti, all'esercizio abusivo di attività di catering e all'ampliamento non autorizzato delle superfici destinate alla somministrazione

Pubblicato 46 secondi fa
Da Redazione

 Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Palermo nel settore della ristorazione, con particolare attenzione alle aree del centro storico e delle principali piazze cittadine. L’attività, finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, ha portato alla luce diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e amministrativa. Nel corso delle ispezioni, i militari hanno riscontrato criticità legate alla tracciabilità degli alimenti, all’esercizio abusivo di attività di catering e all’ampliamento non autorizzato delle superfici destinate alla somministrazione. Le verifiche hanno interessato vari esercizi commerciali, tra cui pub e bar, evidenziando carenze rilevanti nella gestione delle procedure obbligatorie per legge. In particolare, in un esercizio di somministrazione di bevande, il cui titolare era già stato destinatario di un provvedimento di rigetto della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la totale assenza del manuale di autocontrollo HACCP, documento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in un bar del centro, il cui titolare è stato sanzionato per complessivi 3.000 euro. Secondo quanto accertato, l’esercente aveva trasformato di fatto l’attività in tavola calda senza le necessarie autorizzazioni e senza adottare le previste procedure di autocontrollo. Contestata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante l’installazione di arredi esterni in un’area di particolare valore urbano. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Palermo

Controllo dei Nas in un pub e un bar, sanzioni per 5mila euro
di Gioacchino Schicchi

Centrodestra, macché unità: ancora nessun accordo sul candidato unico
Apertura

Oltre 120 mila euro a fronte di un prestito di 35 mila euro, due arresti per usura 
Agrigento

Sosta selvaggia, record di multe in una sola serata ad Agrigento  
Agrigento

Alcol a minori e irregolarità amministrative, un commerciante denunciato e tre sanzionati 
Agrigento

Rigenerazione e decoro, gli architetti offrono contributo di idee ai candidati di Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv