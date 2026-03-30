Controllo dei Nas in un pub e un bar, sanzioni per 5mila euro

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Palermo nel settore della ristorazione, con particolare attenzione alle aree del centro storico e delle principali piazze cittadine. L’attività, finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, ha portato alla luce diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e amministrativa. Nel corso delle ispezioni, i militari hanno riscontrato criticità legate alla tracciabilità degli alimenti, all’esercizio abusivo di attività di catering e all’ampliamento non autorizzato delle superfici destinate alla somministrazione. Le verifiche hanno interessato vari esercizi commerciali, tra cui pub e bar, evidenziando carenze rilevanti nella gestione delle procedure obbligatorie per legge. In particolare, in un esercizio di somministrazione di bevande, il cui titolare era già stato destinatario di un provvedimento di rigetto della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), è stata contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la totale assenza del manuale di autocontrollo HACCP, documento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera. Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in un bar del centro, il cui titolare è stato sanzionato per complessivi 3.000 euro. Secondo quanto accertato, l’esercente aveva trasformato di fatto l’attività in tavola calda senza le necessarie autorizzazioni e senza adottare le previste procedure di autocontrollo. Contestata anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante l’installazione di arredi esterni in un’area di particolare valore urbano.