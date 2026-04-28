Giudiziaria

Corruzione, il dirigente dell’Asp Cerrito patteggia 3 anni e 6 mesi di reclusione

Era stato arrestato insieme al commercialista ed ex presidente della Samot, Mario Lupo, mentre riceveva dei soldi dentro una bomboniera nel parcheggio dell'Asp

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Francesco Cerrito, ex direttore del dipartimento socio sanitario dell’Asp di Palermo, ha patteggiato una pena a 3 anni e 6 mesi per l’accusa di corruzione. Il dirigente dell’azienda sanitaria era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile insieme al commercialista ed ex presidente della Samot, Mario Lupo, mentre riceveva dei soldi dentro una bomboniera nel parcheggio dell’Asp, in via Pindemonte.

Sarebbero state sei le dazioni di denaro che lo stesso Cerrito ha ammesso di avere avuto in cambio di agevolazioni nelle pratiche di liquidazione del denaro per la Samot. C’era stato un primo tentativo di patteggiamento, ma nonostante il parere positivo della procura, il gip Marta Maria Bossi aveva ritenuto la pena di 3 anni congrua per il reato commesso. Lupo ha chiesto l’abbreviato condizionato ad acquisire nuovi elementi di prova che dimostrino che non ci sia stato alcun patto corruttivo. 

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