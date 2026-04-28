Accusa malore alla guida e si scontra con auto, morto 40enne

Salvatore Canale, 40 anni di Casteldaccia, è morto in un incidente stradale a Bagheria in via Cotogni. L’uomo è rimasto coinvolto nello scontro tra due auto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua Smart, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un’altra auto in uno scontro frontale violento. Sono intervenuti i sanitari del 118. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale che dovranno accertare le responsabilità dell’incidente.