Elezioni a Siculiana, ecco i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Santo Lucia 

Il candidato sindaco di Siculiana, Santo Lucia, ha depositato la lista elettorale. Si chiama “Futura” ed è composto da 12 aspiranti consiglieri comunali. Lucia sfiderà il primo cittadino uscente Giuseppe Zambito.

Ecco i candidati al Consiglio comunale che sostengono la candidatura di Santo Lucia

Rita Alba (detta Renna) Boscarino, Alessia Dinolfo, Luca Giuseppe Di Salvo, Salvatore (detto Totò) Guarraggi, Gerlando (detto Giugiu) Gucciardo, Davide Leonardo Lauricella, Giovanni Lo Iacono, Anna (detta Lina) Miceli, Floriana (detta Flo) Palma, Angelica Piro, Giuseppe (detto Peppe) Sinaguglia e Federica Vigneri. Santo Lucia ha designato quali assessori Vincenzo Modica Amore e Floriana Palma.