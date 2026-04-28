Politica

Ravanusa, il sindaco Pitrola ridistribuisce le deleghe assessoriali

Ezio Lauricella nominato vicesindaco

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

A Ravanusa il sindaco Salvatore Pitrola dopo la nomina dei due nuovi assessori ha proceduto all’assegnazione delle deleghe ai componenti della Giunta comunale. “Abbiamo costruito una squadra equilibrata, dove ogni delega ha un senso preciso e ogni assessore ha un obiettivo chiaro. Non si tratta solo di ruoli, ma di responsabilità verso una comunità che merita impegno, serietà e risultati”; ha dichiarato il sindaco di Ravanusa.

Al nuovo Vice Sindaco Dott. Ezio Lauricella ha affidato il peso di deleghe delicate come lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, unitamente alla prosecuzione del percorso delle attività produttive, con particolare attenzione alla capacità di intercettare bandi europei e tradurli in opportunità per gli imprenditori del nostro territorio, dando seguito al percorso già avviato attraverso i contributi economici alle nuove aperture commerciali con i bandi “P!azza Idea Startup” e “Ravanusa in Vetrina” che vedranno sbocciare 9 nuove attività già nel 2026 senza alcun costo a carico del bilancio comunale in quanto soldi erogati dal Ministero.

Confermato alla cultura, politiche giovanili, sport, turismo e valorizzazione del nostro patrimonio Rocco Carlisi. “Settori fondamentali nei quali in questi anni di duro lavoro siamo riusciti a rafforzare l’identità e le eccellenze della nostra comunità cercando di renderla più viva, attrattiva e dinamica, portando avanti il grande lavoro di amalgama portato avanti con le associazioni culturali e lo storico patto educativo di comunità”, ha detto il sindaco Pitrola.

Cettina Vasapolli, già Presidente della Commissione Affari Finanziari, sono state affidate la programmazione finanziaria, il bilancio, i tributi, il patrimonio immobiliare e l’innovazione legata al PNRR. Un incarico chiave per garantire solidità, trasparenza e capacità di investimento.

Al nostro Giovanni Di Caro le deleghe al distretto socio-sanitario, alla solidarietà e alle politiche sociali. Sicuramente ambiti delicati che richiedono attenzione, presenza costante accanto ai più fragili, ed una gran dose di sensibilità.

A Sebastiano Avarello il sindaco Pitrola ha affidato i servizi alla città, il verde pubblico, l’igiene ambientale, la sicurezza urbana e la protezione civile. Deleghe operative dispendiose, che incidono direttamente sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini, sulle quali intensificheremo il nostro operato.

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