Discarica abusiva e roghi di rifiuti, due denunce

I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno dato esecuzione alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, nei confronti di due uomini originari della provincia di 57 e 53 anni, accusati di gestione illecita di rifiuti, realizzazione di una discarica abusiva e incendi di materiale abbandonato.

L’attività di indagine, svolta dai militari, ha permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico dei due indagati i quali, avrebbero posto in essere le condotte senza alcuna autorizzazione e in maniera reiterata tra agosto e dicembre 2024. Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dall’Autorità Giudiziaria, i due uomini, avrebbero svolto il sistema illecito di smaltimento, comprensivo di una attività di raccolta, trasporto e deposito illecito di rifiuti, (tra cui mattoni, piastrelle, corrugati plastici e pannelli in cartongesso), raccolti in maniera sistematica presso cantieri attivi nella zona e nel capoluogo.

I materiali di risulta derivanti da lavori edili eseguiti, sarebbero stati poi trasportarti con due autocarri a Belmonte Mezzagno e abbandonati, in diverse occasioni, in un’area isolata, ove venivano riversati in una vallata sottostante al sedime stradale e incendiati, determinando fenomeni pericolosi per l’ambiente oltre che problemi di decoro urbano.

I militari, su disposizione del Pubblico Ministero, hanno inoltre provveduto a sequestrare preventivamente i due autocarri, ritenuti funzionali alle operazioni contestate.