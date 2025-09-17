Droga, in manette un 71enne e un 20enne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo sono stati impegnati in due distinte operazioni antidroga che hanno portato a due arresti e a una denuncia.

La prima attività si è svolta nella mattinata del 13 settembre a Villabate. I militari della Stazione locale, con il supporto delle unità cinofile di Palermo Villagrazia, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 71enne già noto alle forze dell’ordine. All’interno di un vano sottotetto, riconducibile all’uomo, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, e 690 euro in contanti.

Nella stessa circostanza, il fiuto dei cani antidroga ha permesso di scoprire che un 35enne convivente con l’anziano nascondeva un piccolo panetto di hashish del peso di circa 8 grammi. Per quest’ultimo è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre il 71enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Termini Imerese.

Nel pomeriggio, una seconda operazione ha interessato il quartiere palermitano di Ballarò. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato un 20enne, anche lui già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in via Nunzio Nasi mentre veniva avvicinato da numerosi ragazzi. Bloccato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, 15 di hashish e 70 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale per gli accertamenti tecnici.