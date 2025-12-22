Palermo

Finanziere libero dal servizio salva giovane ragazza che si stava gettando da cavalcavia

L’eroico gesto del militare, oltre a salvare una giovane vita, dimostra spirito di sacrificio, senso del dovere e della responsabilità, caratteristiche che contraddistinguono ogni Fiamma gialla

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nei giorni scorsi, un maresciallo del Comando Provinciale Palermo, in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha evitato che una giovane donna si gettasse nel vuoto dal cavalcavia di piazza Albert Einstein. 

Il militare, libero dal servizio, stava percorrendo con la propria autovettura la rotatoria sopraelevata che interseca la tangenziale E90, quando ha notato la presenza di una persona, che, dopo aver scavalcato la rete protettiva, si trovava oltre il parapetto del cavalcavia. 

Lo stesso, arrestata la corsa del veicolo, è intervenuto prontamente, riuscendo anche con l’aiuto di una passante a mettere in salvo la donna, in evidente stato confusionale.  Dopo averla calmata, sono stati allertati i soccorsi che, giunti sul posto, hanno prestato le necessarie cure alla giovane. 

L’eroico gesto del militare, oltre a salvare una giovane vita, dimostra spirito di sacrificio, senso del dovere e della responsabilità, caratteristiche che contraddistinguono ogni Fiamma gialla.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Caro Voli, manifestazione davanti all’aeroporto di Palermo: “basta sprechi sulla pelle dei siciliani”
Cultura

L’Epifania a Sciacca: Ivan Segreto e Roberto Pistolesi in concerto al Teatro Samonà
Apertura

Pil per abitante: Agrigento all’ultimo posto
Ultime Notizie

Ruba computer all’aeroporto di Catania, denunciato
Ultime Notizie

Rubavano alimenti per rivenderli online a basso costo, tre arresti
Agrigento

Poste, dalla provincia di Agrigento centinaia di letterine per Babbo Natale
banner italpress istituzionale banner italpress tv