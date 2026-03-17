XIIIª Edizione Oscar dell’EcoTurismo, tra i premiati il Bioresort Fontes Episcopi di Aragona

La Cooperativa Palma Nana di Palermo ed il Bioresort Fontes Episcopi di Aragona tra le 19 esperienze della Penisola premiate da Legambiente per innovazione, attenzione all’ambiente, valorizzazione di natura e territori, inclusività e creazione di reti

I riconoscimenti sono stati consegnati sabato scorso, 14 marzo, alla Fiera Milano-Rho, nell’ambito della manifestazione “Fa la cosa giusta”, la più grande fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, quindi il luogo più adatto per continuare a promuovere un’idea diversa di turismo: non più di massa, ma dolce e di qualità, attivo e responsabile, sempre più attento all’ambiente. Una tipologia di turismo sempre più apprezzata dalle persone che optano per mete ecofriendly, dove sono state introdotte buone pratiche sostenibili, dov’è c’è attenzione alla filiera agroalimentare di eccellenza e ai servizi turistici in chiave ecologica. Tutte peculiarità, queste, che caratterizzano le due realtà siciliane premiate e che sono state tratteggiate nelle rispettive motivazioni dagli organizzatori del premio.

Alla cooperativa “La Palma Nana” il riconoscimento – ritirato dal presidente Fabrizio Giacalone – è stato conferito per gli oltre 40 anni di operatività nel settore del turismo sostenibile e sociale condotta in maniera coerente, crescendo anno dopo anno e proponendo attività integrate di turismo, educazione ambientale e divulgazione. Scoprire, osservare, assaporare, toccare, emozionarsi davanti ad uno spettacolo della natura o alle parole di un testimone del sapere, sono gli indispensabili strumenti da portare sempre con sé, insieme al rispetto verso l’ambiente, le persone e le scelte coerenti, in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

Al bioresort Fontes Episcopi di Aragona il premio – ritirato da Maurizio Tedesco, co-autore con il fratello Alfonso di questo progetto di accoglienza ma anche di recupero architettonico e del paesaggio – è stato assegnato in quanto esperienza autentica di ospitalità rurale, dove il vero “lusso” è il ritorno alla terra, tra orto biologico, cucine tradizionali a chilometro zero e una SPA ricavata dal palmento originale. Sulla scelta premiante ha avuto il suo peso anche la gestione della struttura all’insegna del motto “ricicla, riusa, riduci”: in struttura è bandita la plastica, vengono usati detersivi bio e agli ospiti sono riservati detergenti naturali di produzione propria a base di olio e piante. Ancora, il consumo idrico è ottimizzato attraverso un sistema di raccolta delle acque piovane e di fitodepurazione, mentre sotto il profilo energetico c’è un impianto fotovoltaico ad accumulo, una colonnina per la ricarica di moto e autoveicoli elettrici e gli impianti di riscaldamento e raffreddamento sono di ultima generazione, gestiti con domotica.