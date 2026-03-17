Furto in abitazione ad Alessandria della Rocca, denunciati due giovani romeni

Ad Alessandria della Rocca, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di un’attività d’indagine avviata a seguito di denuncia presentata da un residente del luogo, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due giovani di origine romena, entrambi residenti fuori provincia e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto con destrezza aggravato in abitazione.

Le indagini hanno consentito di ricostruire che, nei giorni scorsi, una donna avrebbe avvicinato la vittima in strada riuscendo a farsi invitare presso l’abitazione. In tale contesto, approfittando di un momento di distrazione, si sarebbe impossessata di un oggetto in oro custodito al polso dell’uomo, allontanandosi immediatamente dopo.

I successivi accertamenti, svolti anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area urbana, hanno permesso ai militari di individuare il presunto complice, che avrebbe atteso nelle vicinanze a bordo di un’autovettura per poi recuperare la donna subito dopo il fatto.