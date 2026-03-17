Agrigento

Festeggiamenti San Giuseppe, oggi la Santa messa con gli artigiani e lavoratori

Domani pomeriggio si svolgerà la tradizionale “Ascesa” del simulacro

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Continuano in città e festeggiamenti in onore di San Giuseppe questa sera alle ore 18:00 la Santa messa con gli artigiani e lavoratori e a seguire la tradizionale tavolata presso i locali della comunità, la serata sarà rallegrata dal Gruppo Folk Fiori del Mandorlo. Domani 18 marzo, vigilia della festa, il centro cittadino sarà animato dal corpo bandistico “V. Bellini” di Agrigento, diretto dal maestro Carmelo Mangione. Alle ore 18 si svolgerà la tradizionale “Ascesa” del simulacro, a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà, ovviamente, il 19 marzo. Sin dalle prime ore del mattino il Santuario resterà aperto per accogliere fedeli e pellegrini. Alle ore 11 è in programma il solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Alessandro Damiano, presenti le massime autorità civili e militari della provincia. Al termine della celebrazione verrà benedetta e condivisa la tradizionale “Minestra di San Giuseppe”, preparata dalla comunità parrocchiale. Nel pomeriggio, dopo la Santa Messa delle ore 17, si snoderà la processione del venerato simulacro di San Giuseppe, portato a spalla dai giovani, per le vie del centro cittadino, accompagnata dal corpo bandistico.

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