Sport

Pugilato, la licatese Gloria Peritone si conferma campionessa europea EBU dei pesi gallo

"Questa cintura è ancora nostra", dichiara Gloria Peritone

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Gloria Peritore, licatese d’origine, si è conferma campionessa europea EBU dei pesi gallo di pugilato battendo la spagnola Karla Merida il 14 novembre 2026. L’incontro si è svolto al Palasport di Guidonia (Roma) durante l’evento Road to Glory Fight Night, consolidando il suo record da imbattuta tra i professionisti.

Questa cintura è ancora nostra”, dichiara Gloria Peritone a margine dell’incontro. “La vita mi ha messa a dura prova prima di salire su quel ring, sia a livello personale che fisico. Ma il ring non conosce scuse. Ti mette davanti a chi sei veramente. E oggi sono felice di aver affrontato tutto ciò che c’era da affrontare, prima mentalmente e poi fisicamente. Grazie a tutti voi che ogni giorno mi date la forza di superare me stessa. Oggi sono orgogliosa di me. E anche se faccio fatica a scriverlo, voglio concedermi di riconoscerlo e condividerlo con voi. Vi amo. Siete sempre con me su quel ring. Grazie, di cuore”.

Gloria Peritore ha vinto per decisione maggioritaria dei giudici (99-91, 96-94, 95-95) al termine di dieci riprese molto combattute contro Karla Merida, come riportato dalla Federazione Pugilistica Italiana. Adesso per lei si avvicina a una sfida per il titolo mondiale nelle classifiche IBF e WBC.

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