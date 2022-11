Fuga di gas in un appartamento, esplode la cucina: ferito anziano

Un’esplosione si è verificata nelle scorse ore all’interno di un appartamento di via Vincenzo Imperiale, nel centro di Alcamo(Trapani). Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe da ricondurre a una fuga di gas.

Nella deflagrazione, che ha distrutto la cucina della casa, è rimasto ferito un anziano di 75 anni che ha riportato delle ustioni a mani, braccia e volto. Il boato dell’esplosione è stato udito anche in altre parti della città. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. A parte la cucina, gli altri locali dell’abitazione non avrebbero subito particolari danni. Il malcapitato è stato trasportato inizialmente all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo, per essere successivamente portato al Centro grandi ustioni di Palermo.