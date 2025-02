Furto con spaccata in un Caf di Palermo, un arresto

La Polizia di Stato, negli scorsi giorni, in piena notte, ha tratto in arresto un cittadino gambiano, M.S. 42enne, poiché responsabile del reato di furto aggravato in concorso.

Il cittadino straniero, sembrerebbe insieme ad altri due complici, avrebbe puntato intorno alle 2.30 di notte, la sede di un Caf cittadino. Avrebbe divelto la saracinesca e vi avrebbe fatto accesso con l’intenzione di razziarlo di arredi, suppellettili e, presumibilmente, denaro.

I ladri avrebbero solo parzialmente portato a compimento il blitz grazie all’encomiabile intervento di un cittadino / passante che, testimone del raid, ha chiamato il “112”, facendo scattare l’allarme e consentendo alle volanti del Commissariato P.S. “Centro” e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di intervenire tempestivamente.I poliziotti hanno sorpreso il gambiano ancora all’interno del locale e gli hanno precluso la fuga. Presumibile che i complici, all’arrivo degli agenti, stessero compiendo il trasbordo degli arredi già sottratti in zona limitrofa. Alcuni di essi sono stati infatti ritrovati su strada ad alcune centinaia di metri dalla sede del Caf, probabilmente abbandonati dai complici, consigliati alla fuga dall’arrivo dei poliziotti.Addosso al fermato e nelle adiacenze della porta d’ingresso sono stati ritrovati coltelli ed altri strumenti di effrazione, utili a scardinare la saracinesca e forzare la porta a vetri.Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Il cittadino straniero, poiché irregolare sul territorio nazionale, è stato associato presso il C.P.R. di Trapani.