Ha aggredito infermiera e un operatore, arrestato paziente

E’ stato arrestato il paziente che la scorsa notte ha rotto una mano a un operatore socio sanitario e colpito con pugni un’infermiera. L’uomo in escandescenza che ha danneggiato anche la volante della polizia è indagato per lesioni e per resistenza a pubblico ufficiale. Il gip di Palermo nel corso della direttissima ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.