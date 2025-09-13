Hashish nascosto nei contenitori alimentari, denunciato 27enne

I Carabinieri della Stazione di Terrasini nell’ambito di un servizio di controllo del territorio a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, hanno denunciato un 27enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari sospettando che il giovane terrasinese potesse spacciare all’interno della propria abitazione, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e l’attesa non si è dimostrata vana perché, hanno notato un via vai di giovani che, con un atteggiamento prudente, entravano nell’abitazione del sospettato.

I Tutori dell’ordine intervenuti presso la casa dell’indagato hanno trovato dei contenitori alimentari in plastica con all’interno 80grammi di hashish ancora da suddividere, materiale consegnato spontaneamente dal 27enne.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri Palermo per le analisi qualitative e quantitative.