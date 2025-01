In casa con un chilo di marijuana, arrestata 29enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto O.A., cittadina nigeriana di 29 anni poiché ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Contestualmente, i poliziotti hanno proceduto a sequestrare una grossa quantità di marijuana ed hashish, 1,060 chilogrammi, trovati in un appartamento di una via centrale del capoluogo dove la cittadina straniera risiedeva.

Alle soglie di quell’immobile i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile erano giunti attraverso attività d’indagine sviluppando importanti spunti investigativi desunti dall’osservazione di un territorio come quello di Ballarò, luogo tradizionalmente scelto per lo spaccio su strada.

Gli agenti, al culmine dei loro riscontri, hanno avuto modo di ritenere che la base di partenza di una importante filiera dello spaccio a Ballarò fosse proprio quella donna ed un immobile a lei riconducibile, seppur localizzato in altro quartiere cittadino.

La donna, raggiunta su strada, in prima battuta ha negato di abitare nell’appartamento e di essere in possesso di chiavi di accesso. Quando però i “Falchi” vi hanno fatto ingresso, hanno trovato all’interno dell’armadio della stanza da letto, due sacchi contenenti la droga, un bilancino e materiale per il confezionamento. La donna è stata tratta in arresto, lo stupefacente è stato sequestrato ed indagini sono in corso per risalire ad eventuali complici. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.