Centrodestra, la pace è ancora lontana, Mpa: “No accordi con chi ha frantumato la coalizione”

Dopo i “puntini sulle i” messi sul tavolo dalla DC, è anche il Mpa adesso ad intervenire sull’ipotesi, oggi abbastanza remota, che tutto il centrodestra si riunisca intorno ad un unico tavolo per sostenere il candidato Dino Alonge

“Ad Agrigento – afferma il coordinamento Mpa-Grande Sicilia – una vittoria sicura è stata compromessa dalla scelta della Lega di sostenere una candidatura, ferma al 14%, nonostante la leale apertura del candidato Dino Alonge. Per tacere di Enna, laddove Prima Enna (Lega DC) si è schierata col sindaco della sinistra. Arduo, oggi, immaginare un sereno confronto al tavolo regionale di maggioranza con chi ha operato per frantumare la coalizione”.