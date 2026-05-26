Polizia di Oristano, arriva il Vicario Roberto Cilona

Si completa il quadro dei vertici della Questura di Oristano con l’insediamento del nuovo Vicario del Questore. Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Roberto Cilona, ha assunto ufficialmente l’incarico in sostituzione del Dott. Giacinto Ettore Mattera, trasferito alla Questura di Nuoro.

L’agrigentino Cilona porta con sé una lunga e prestigiosa esperienza professionale maturata nei più delicati settori della sicurezza nazionale: dall’antiterrorismo al contrasto alla criminalità organizzata, fino alla gestione delle emergenze e dell’ordine pubblico. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo presso la Questura di Cagliari, dirigendo la Divisione Polizia Anticrimine e la Divisione P.A.S.I., oltre ad aver coordinato nel 2023 i servizi operativi presso l’hotspot di Lampedusa durante la grave emergenza migratoria. Importante anche il suo impegno nella lotta alla mafia: per quasi dieci anni ha guidato la Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, dirigendo significative attività investigative contro la criminalità organizzata.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel luglio 2025, il Dott. Roberto Cilona è stato accolto dal Questore Giovanni Marziano, dai Dirigenti e dai Funzionari della Polizia di Stato di Oristano, con i quali proseguirà l’intensa attività al servizio del territorio e della comunità.