Ecco il nuovo Consiglio comunale: tutti i nomi di chi andrà in aula Sollano

I nomi sono ormai quasi tutti certi, così come la divisione delle poltrone tra le mura in stucco dorato di aula “Sollano”. Il nuovo Consiglio comunale di Agrigento è al 99% definito: unico dubbio riguarda una poltrona che dovrà essere affidata al sindaco perdente al ballottaggio. Stando ai calcoli attuali, sarà il secondo eletto della Lega a dover cedere il passo a Dino Alonge o Michele Sodano.

L’area di centrodestra guidata da Alonge si conferma come la forza trainante dell’aula, assicurandosi un totale di 15 seggi ripartiti tra diverse sigle. In questo schieramento spicca la performance di Fratelli d’Italia, che ottiene 5 seggi grazie ai consensi raccolti da Gerlando Piparo, primo con 885 preferenze, seguito da Pasquale Spataro, Costantino Ciulla, Simone Gramaglia e Laura Vento. Forza Italia consolida la propria posizione con 4 seggi occupati da Giovanni Civiltà, Davide Cacciatore, Cristian Licata e Geraldo Alongi, mentre Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia porta in consiglio 3 rappresentanti, guidati da Marco Vullo. Chiude la compagine di maggioranza Forza Azzurri con 2 seggi assegnati a Marcello Fattori e William Giuseppe Maria Giacalone.

L’area riconducibile a Michele Sodano conquistare 5 seggi complessivi, di cui 3 riferibili alla lista Contro Corrente – La Vardera, che vede eletti Giovanni Crosta con 524 voti, Elvira Mangione e Maria Miccichè. Altri 2 seggi spettano alla lista Partito Democratico – Agrigento in Movimento, rappresentata da Giampiero Carta e Sandro Fanara.

Infine, l’area Gentile ottiene 4 seggi totali, equamente divisi tra la Democrazia Cristiana, che elegge Giuseppe Salvatore Nocera e Fabio Catania, e la Lega, con l’ingresso in aula di Alessia Cantone e Valentina Cirino: proprio quest’ultima potrebbe perdere il posto in favore del primo cittadino sconfitto.