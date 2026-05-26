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Operaio morto schiacciato da un muletto, aveva 31 anni

L’incidente è avvenuto in un’azienda logistica della zona industriale. Il pm dispone autopsia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente mortale sul lavoro a Catania. Un operaio trentenne e’ deceduto mentre manovrava un muletto all’interno di un’azienda di logistica nel Blocco Giancata, nell’area industriale del capoluogo etneo. Secondo quanto si apprende il fatto e’ avvenuto poco prima delle 16. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volanti, del commissariato di Librino e la Polizia scientifica. Le indagini sono state affidate al personale dello Spresal dell’Asp di Catania.  L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.

 “Profondo dolore e sgomento” sono espressi dalla Cgil di Catania per la morte di un operaio di 30 anni vittima di un incidente sul lavoro nella zona industriale del capoluogo etneo. In una nota, il sindacato esprime “vicinanza ai familiari, ai colleghi e a quanti conoscevano il lavoratore”, sottolineando come “l’ennesima tragedia sul lavoro rappresenti una ferita per l’intera comunità”. “Siamo sconvolti per quanto accaduto – afferma il segretario della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo – di fronte alla perdita di una giovane vita non possono esserci parole sufficienti. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio alla famiglia della vittima e la nostra solidarietà ai colleghi di lavoro”. Il sindacato richiama inoltre “l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo nei luoghi di lavoro”. “Non è accettabile – prosegue De Caudo – che nel 2026 si continui a morire mentre si svolge il proprio lavoro. La sicurezza deve essere una priorità assoluta e non può essere subordinata a logiche produttive o organizzative”

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