Incendio in un’azienda di autotrasporto, tre tir in fiamme

Ore di intenso lavoro questa notte per i vigili del fuoco di Palermo, intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda di autotrasporti in via Giuseppe Lanza di Scalea. Le fiamme, che hanno coinvolto tre tir, hanno tenuto impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco fino alle tre e mezza del mattino. Uno dei due rimorchi che hanno preso fuoco era vuoto, mentre i due restanti avevano un carico di carta per la casa. Sul posto anche la polizia del commissariato San Lorenzo. Sono in corso le indagini per valutare le cause del rogo.