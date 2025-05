La strage di Monreale, 18enne resta in carcere 

Il gip del tribunale di Palermo Ivana Vassallo ha convalidato il fermo nei confronti di Samuel Acquisto, il diciottenne fermato nei giorni scorsi per avere partecipato alla strage di Monreale, confermando la custodia cautelare in carcere. Il giovane, secondo i carabinieri e la procura, avrebbe guidato una delle moto utilizzate da quello che viene considerato una sorta di commando di giovani dello Zen. Prima di Acquisto era stato fermato e poi arrestato anche Salvatore Calvaruso, 19 anni, che sarebbe uno dei due (o dei tre) che hanno sparato contro Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo, morti quasi sul colpo, e Andrea Miceli, trasportato ancora vivo in ospedale e li’ deceduto, nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi.

Ieri Samuel Acquisto si era avvalso della facolta’ di non rispondere: detenuto in isolamento al carcere di Pagliarelli e assistito dall’avvocato Roberto Bellotta, era comparso davanti al gip per l’udienza di convalida, decidendo di non rispondere ma, come riferito dal legale, rilasciando dichiarazioni spontanee e affermando di “non essere stato presente alla sparatoria e che sono stati aggrediti. Lui e’ scappato e poi e’ ritornato quando ha sentito gli spari. Ma ha negato di avere incitato qualcuno a sparare”.