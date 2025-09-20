Lotta allo spaccio di droga, due arresti della polizia

Nei giorni scorsi, il capillare presidio del territorio assicurato dagli equipaggi della Polizia di Stato lungo gli assi viari cittadini, sia in orario notturno che diurno, ha consentito, nel corso di due distinti episodi, di trarre in arresto due giovani e sottrarre dosi di stupefacenti al mercato cittadino della droga.

Entrambi gli arresti, molto simili per dinamica, sono stati operati da pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel primo caso, intorno alle 17:00, una pattuglia ha notato il sospetto stazionamento nei pressi di un marciapiede adiacente a piazza Giulio Cesare, di due giovani, noti per i loro precedenti in materia di stupefacenti.

E’ così scattato un controllo approfondito che ha colto di sorpresa i giovani apparsi subito nervosi ed impacciati.

Addosso ad uno dei due, un giovane di 18 anni, sono state rinvenute dosi di stupefacente, cocaina ed hashish ed altra modica quantità di hashish sarebbe stata rinvenuta nel suo domicilio.

Per quanto riguarda il secondo episodio di arresto, esso è maturato in orario notturno lungo la via Isidoro la Lumia. Anche in questo caso è stato decisivo il colpo d’occhio di una pattuglia della Polizia di Stato che ha notato la condotta di guida particolarmente circospetta adottata da un motociclista di 37 anni che, in quella via, procedeva ad andatura incerta, rivolgendo lo sguardo verso più direzioni.

Ne è nato un controllo, poi divenuto perquisizione, a seguito di contraddizioni e pretestuose argomentazioni addotte dal giovane, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 13 involucri sigillati contenenti cocaina e 480,00 euro.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati ed indagini sono in corso per risalire a fornitori e destinatari dello stupefacente.