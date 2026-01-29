Catania

Truffa anziana e in due mesi le svuota il conto corrente, denunciato

L'uomo avrebbe convinto la donna a trasferire il pagamento della sua pensione di reversibilità su un conto corrente postale

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Un 58enne di Acireale che in due mesi avrebbe svuotato il conto di una extracomunitaria di 78 anni è stato denunciato da carabinieri per circonvenzione di persona incapace, appropriazione indebita e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe convinto la donna a trasferire il pagamento della sua pensione di reversibilità su un conto corrente postale anziché bancario e, quindi, le avrebbe fatto firmare alcuni documenti da lui stesso definiti ‘non importanti’ per l’accensione del rapporto, si sarebbe impadronito delle due carte bancomat rilasciate e le avrebbe sottratto la tredicesima mensilità giustificandola con una “trattenuta” da parte dell’Inps.

Le indagini dei carabinieri erano state avviate dopo una segnalazione dell’ufficio postale dove la vittima aveva il suo conto corrente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Top News Italpress

Frana Niscemi, Musumeci “Stop pagamento mutui, penso a indagine amministrativa”
Trapani

Coltiva in casa piante di marijuana rubando anche energia, arrestato
Palermo

Sorpreso a rubare un furgone, arrestato
Politica

Catanzaro (PD): “Sanità pubblica e incarichi di partito, in Sicilia il modello non cambia” 
Catania

Truffa anziana e in due mesi le svuota il conto corrente, denunciato
Eventi

Pallone e nostalgia, nuovo libro di Gaetano Cellura: Tutto il calcio ricordo per ricordo
banner italpress istituzionale banner italpress tv