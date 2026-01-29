Cronaca

Giallo sui Nebrodi, morti tre cacciatori in un bosco: nella notte sentita una persona

Tra le ipotesi al vaglio un incidente di caccia o una lite degenerata.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

MESSINA (ITALPRESS) – I tre cacciatori trovati morti in un bosco dei Nebrodi sopra la frazione Caristia di Montagnareale, erano Antonio Gatani, 82 anni di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni di San Pier Niceto. Erano usciti nella mattinata d ieri per una battuta di caccia ai suini neri selvatici. L’allarme è stato dato da un amico che, non riuscendo a contattarli, si è recato nella zona.

I corpi sono stati trovati a terra con i rispettivi fucili accanto. I carabinieri hanno ascoltato nella notte una persona che abitualmente cacciava con Gatani. Tra le ipotesi al vaglio un incidente di caccia o una lite degenerata. Sul posto il procuratore di Patti e il Ris di Messina. Indagini in corso.

-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).

