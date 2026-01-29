Sorpreso a rubare un furgone, arrestato

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un uomo resosi responsabile del reato di furto aggravato e, nel contempo, lo ha anche denunciato, in stato di libertà, per ricettazione e furto di energia elettrica.

Nello specifico, Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione dei reati predatori, intercettavano in corso Vittorio Emanuele, nel Comune di Villabate, un furgone, già ricercato nei giorni precedenti, poiché segnalato in relazione a diversi episodi di furti.

Il veicolo, condotto da un soggetto sospetto, veniva seguito dagli agenti fino a quando l’uomo, arrestata la marcia, scendeva dal mezzo e si avvicinava, a piedi, ad un altro furgone parcheggiato da cui, apertone rapidamente il portellone laterale, asportava una scatola che introduceva rapidamente sul veicolo su cui era giunto, per poi darsi alla fuga.

Accertato il furto consumato, gli agenti provvedevano a bloccarlo a breve distanza.

Il conducente, dopo esser stato identificato, veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare; quest’ultima consentiva di rinvenire il pacco appena sottratto dal furgone, nonché numerosa attrezzatura da lavoro di sospetta provenienza illecita. All’interno del veicolo venivano inoltre trovati un manoscritto contenente un elenco di attrezzi con i relativi valori economici e numerosi mazzi di chiavi.

Alla luce degli elementi emersi, i poliziotti effettuavano, con esito negativo, una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo.

Nonostante ciò, l’attività di ricerca veniva estesa alle pertinenze nella disponibilità dell’indagato, ossia due magazzini ubicati nei locali cantina dello stesso stabile e un casotto in lamiera abusivamente realizzato nel giardino condominiale, accessibile mediante le chiavi rinvenute nel veicolo.

Le perquisizioni si concludevano con esito positivo, consentendo il rinvenimento e sequestro di numerosi attrezzi da lavoro di provenienza furtiva, per un valore commerciale complessivo superiore a 50.000 euro. Contestualmente, ulteriori accertamenti, eseguiti anche con l’ausilio di personale Enel, permettevano di riscontrare la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica. L’uomo, alla luce dei fatti emersi, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per ricettazione e furto di energia elettrica.